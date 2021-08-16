افتتاح أول مختبر لكشف سلالات كورونا

2021/08/16 | 05:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شذى الجنابي

افتتحت وزارة الصحة اول مختبر على مستوى البلد لتحديد سلالات مصابي كورونا باستخدام تقنية التعاقب الجيني.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي لـ"الصباح": إن "الغرض من المختبر المفتتح في مختبر الصحة العامة المركزي ببغداد، تحديد السلالات لمصابي فيروس كورونا باستخدام تقنية التعاقب الجيني".

وأضاف ان "المختبر سيسهم خلال المدة المقبلة بتحديد الخرائط الجينية للفيروسات والبكتيريا، الى جانب تحديد الامراض الوراثية من السرطانات بانواعها".

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