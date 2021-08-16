"واجه الموت في تونس وبريطانيا".. رجل "ينجو" من حادثي إطلاق نار

2021/08/16 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع رجل بريطاني "النجاة" من حادثي إطلاق نار على فترتين متباعدتين لا يفصل بينهما سوى ست سنوات

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