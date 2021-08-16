جوردي ألبا: لا ذنب لي برحيل ميسي.. وأسالوا لابورتا

2021/08/16 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع نجم برشلونة، جوردي ألبا، عن نفسه بعد تعرضه لصفارات استهجان من جماهير الكامب نو، في إشارة إلى تحميله بعض المسؤولية عن رحيل أسطورة الفريق، ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان.

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