فيديو تصريحات بايدن عن قدرة طالبان قبل أسابيع من دخولهم كابل تثير تفاعلا

2021/08/16 | 06:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل أسابع من إعلان حركة طالبان دخول العاصمة الأفغانية، كابل، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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