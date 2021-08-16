مغردون يذكرون بما قاله جورج بوش عن

2021/08/16 | 07:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش وإعلانه نهاية حقبة حركة طالبان في أفغانستان في تصريحات أدلى بها قبل نحو 20 عاما.

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