الأركيولوجيا بين العلم والإيديولوجيا: العثور على أورشليم مثالاً(9) - محمود الصباغ

2021/08/16 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغ الفصل التاسعجبل الهيكل / الحرم الشريفأفضل منظر يطل على جبل الهيكل (ה-;-ר-;- ה-;- ב-;-י-;-ת-;-)، أو الحرم الشريف، إما من جبل الزيتون من جهة الشرق أو من منتزه هاس على ما يسمى تلة محامي الشر في جنوبها [منتزه هاس، يطل على مدينة القدس القديمة من جهة الجنوب، اكتمل مشروع المنتزه في العام 1987 بتمويل من والتر وإليز هاس، ويتصل بمنتزه شيروفر في الشمال والغرب ......





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