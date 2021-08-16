2021/08/16 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بقوح 1- موت الفلسفةحاول دولوز في فلسفته المختلفة، بجعل التكرار منتجا للمعنى الفلسفي، أن يفهم ويؤول معطيات الفلسفة، من خلال قراءته المستفيضة والدقيقة للتاريخ الفلسفي، بدءا من الفترة القديمة، مرورا باللحظة الحديثة، و وصولا إلى المرحلة المعاصرة.



وذلك، بجعل الفلسفة ممكنة.



أي بكونها، معرفة نقدية في طور سيرورة الحياة، باعتبارها أكسير الوجود في صيرورة وضعنا البشري، لأنها تقوم على أساس الفكر المحض الذي هو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولوزية - من أجل فكر فلسفي مقاوم - محمد بقوح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولوزية - من أجل فكر فلسفي مقاوم - محمد بقوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).