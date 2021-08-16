2021/08/16 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع وصول حركة طالبان العاصمة الأفغانية، كابول، يشعر الآلاف بالخوف الشديد من قيام الحركة بإعادة فرض نظامها المتشدد بعد أن ذاقوا ويلاته قبل الإطاحة بها في عام 2001.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أعرف أنني لن أنجو".. مشاعر "الهلع" تجتاح الأفغان بعد سيطرة طالبان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أعرف أنني لن أنجو".. مشاعر "الهلع" تجتاح الأفغان بعد سيطرة طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).