جسر معلّق في السعودية يتحرك كلما هبت الرياح..هل تجرؤ الصعود عليه؟

2021/08/16 | 07:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تملك الجرأة للمشي على جسر معلق يتحرك كلما هبت الرياح في المملكة العربية السعودية؟ إذا كنت من محبي المغامرة، فلن تشعر بالخوف حتمًا، خاصة أنك ستستمتع بمشاهد بانورامية خلابة.

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