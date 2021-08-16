لتأمين مراسم عاشوراء: طائرات مسيرة وتقنيات جديدة

2021/08/16 | 07:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

استخدمت العتبة الحسينية المقدسة الطيران المسير وتقنيات جديدة، لإدارة الحشود المليونية المشاركة بإحياء مراسم عاشوراء وركضة طويريج.

وقال مدير إعلام العتبة عقيل الشريفي في حديث صحفي، إن «ملاكات العتبة باشرت تنفيذ الخطة الخاصة بإحياء مراسم عاشوراء وعزاء ركضة طويريج لإدارة الحشود المليونية».

واضاف أن «الخطة تضمنت تقسيم الساحة الوسطية لمنطقة بين الحرمين الشريفين لمسار المواكب، فضلا عن نشر العديد من المنتسبين بين الزوار سواء للاستدلال أو تقديم خدمات الزيارة، كما شملت توزيع المفارز الطبية التي تقدم خدمات طبية ووضع مسارات طوارئ للإخلاء».

واشار الى «وجود فرق تطوعية ميدانية تعمل على الطيران المسير والتشخيص الجوي لأي حالة سلبية ومعالجتها آنيا، وكذلك استخدام لغات برمجة خاصة وترجمتها على شكل خرائط ومخططات لتوقع ومشاهدة الحدث قبل وقوعه في اطار مواكبة التطور التكنولوجي لإدارة الحشود».

ونوه الشريفي بأن «هناك ملاكات مدربة لإدارة الحشود والمخاطر في جامعة مانشستر على يد الدكتور (كيف ستل) المتخصص الوحيد في مجال الحشود، والذي يدير موسم الحج في مكة المكرمة».

ولفت الى «وضع اجراءات خاصة بركضة طويريج بغية السيطرة على تدفق الحشود من قنطرة السلام منطقة انطلاق العزاء، مرورا بصحن الإمام الحسين (ع) ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين وصحن أبي الفضل العباس (ع)، مستفيدة من الافلام والفيديوهات التي تم تصويرها للزيارة الماضية، التي تم من خلالها تشخيص المؤشرات الايجابية والسلبية، إذ ستكون هناك ثلاثة أبواب للدخول واربعة ابواب للخروج».

إلى ذلك، عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يارالله اجتماعا في كربلاء للاطلاع على الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء.

وذكر مصدر مطلع أن «الغانمي ويارالله وصلا اليوم إلى كربلاء، وعقدا اجتماعا مع القيادات الامنية للاطلاع على سير الخطط الامنية والخدمية الخاصة بزيارة عاشوراء».

واضاف ان «وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش اطلاعا على تفاصيل الخطة».

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