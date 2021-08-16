وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة يجري جولة موسعة ويصدر توجيهات بخصوص امن بغداد

2021/08/16 | 07:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الفريق عماد محمدمحمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، امس الاحد، جولة تفقدية شملت عدد من المديرياتnbsp منها مديرية المرور العامة _مديرية شرطة الكرخ _ مديرية شرطة الرصافة _ مديرية نجدة الكرخ _ ومركز الصالحية لمتابعة الوضع الامنيnbsp nbspو تفتيش ومتابعة المهام والواجبات لهذه المديريات.والتقى الوكيل بالضباط والمنتسبين مشدداً على أهمية بذل مزيد من الجهود والمثابرة في تقديم الخدمات إلى المواط

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