الكاظمي يصل إلى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري

2021/08/16 | 07:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الأثنين ، الى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، أن" الكاظمي وصل إلى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري ضم أعضاء مجلس الوزراء".

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