لهذه الشرائح.. قروض بقيمة 25 مليون من مصرف الرافدين

2021/08/16 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، عن منح قرض بقيمة 25 مليون دينار لعدد من الشرائح.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب، إن “المصرف سيمنح قرضاً بقيمة 25 مليون دينار عراقي، لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى”.وفي وقت سابق، أعلن المصرف، عن قروض بقيمة 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين ومنتسبي قوات الأمن.0 Facebook […]

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قروض بقيمة 25 مليون من مصرف الرافدين أولاً على الايام نيوز.

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