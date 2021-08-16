2021/08/16 | 09:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

شهدت أسعار النفط، الاثنين، تراجعا ملحوظا بأكثر من 1٪ للجلسة الثالثة، حيث أثارت القيود التي فرضتها الحكومات على التنقل لمواجهة انتشار نسخة دلتا وتباطؤ النمو الاقتصادي القلق بشأن تعافي الطلب على الوقود.

وتراجع خام برنت 76 سنتا أو 1.06 بالمئة، ليصل إلى 69.83 دولارا للبرميل.

وتراجع النفط الأمريكي 79 سنتا أو 1.16 بالمئة، ليصل إلى 67.44 دولار للبرميل بعد أن ارتفع قليلا الأسبوع الماضي.

وأدى التشديد الأخير للقيود المفروضة على فيروس كورونا في الصين إلى انخفاض النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في شهر تموز الماضي.

كما يتوقع الكثير من المحللين ان تشهد اليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، نموًا اقتصاديًا متواضعًا في الربع الحالي حيث تؤثر حالة القيود الطارئة المتجددة للتعامل مع حالات الإصابة القياسية على إنفاق الأسر.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تلازم التراجع مع تصاعد القيود المفروضة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تلازم التراجع مع تصاعد القيود المفروضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).