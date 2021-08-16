2021/08/16 | 09:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، عن منح قرض بقيمة 25 مليون دينار لعدد من الشرائح.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب، إن “المصرف سيمنح قرضاً بقيمة 25 مليون دينار عراقي، لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى”.وفي وقت سابق، أعلن المصرف، عن قروض بقيمة 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين ومنتسبي قوات الأمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يمنح قرضاً بقيمة 25 مليون دينار لعدد من الشرائح) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يمنح قرضاً بقيمة 25 مليون دينار لعدد من الشرائح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).