إحداهن حرضت على قطع رأسه.. اعترافات مشاركين بقتل وحرق الناشط الجزائري

2021/08/16 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت بعض الصحف والمواقع الجزائرية مقتطفات من اعترافات لأشخاص يشبه في مشاركتهم في التنكيل بشاب وإحراق جثته بعد اتهامه بافتعال حرائق في منطقة القبائل التي شهدت حرائق مدمرة خلفت عشرات القتلى.

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