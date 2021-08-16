أول تدوينة للرئيس الأفغاني أشرف غني عن سبب مغادرته البلاد

2021/08/16 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مساء الأحد، على قرار مغادرته البلاد بعد دخول حركة طالبان إلى العاصمة، كابول، الأمر الذي أثار تفاعلا وانتقادات واسعة.

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