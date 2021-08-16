إنخفاض اسعار النفط بسبب كورونا

2021/08/16 | 09:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى التشديد الأخير للقيود المفروضة على فيروس كورونا في الصين إلى انخفاض النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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