2021/08/16 | 09:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت لجنة الزراعة النيابية، الاثنين، من ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق الوسط والجنوب.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 آب 2021)، إن "البلاد وصلت خلال الفترة الحالية وما سبقها الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وخاصة الاسماك".

وأضاف أن "هذا الاكتفاء اثر كثيرا على بعض المتصيدين بالماء العكر خارجيا فقاموا وبادواتهم الداخلية المجرمة على ضرب هذا المنتج املا في انهاءه".

واعتبر الشمري "ظاهرة نفوق الاسماك استمرارا المؤامرة الخارجية لضرب الاكتفاء الذاتي الذي تحقق للكثير من المنتجات وخاصة الحيوانية منها".

ودعا الحكومة الى "تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي وتقديم مرتكبيه الى القضاء واعتبار هذه الافعال ارهابا والحكم عليهم باقصى العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية تحذر من ’مؤامرة’ وتطالب الحكومة بتطبيق ’أقصى العقوبات’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية تحذر من ’مؤامرة’ وتطالب الحكومة بتطبيق ’أقصى العقوبات’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).