العراق على موعد مع ارتفاع درجات الحرارة من جديد - عاجل

2021/08/16 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المنبئ الجوي أحمد التميمي، اليوم الاثنين، ان العراق مقبل على ارتفاع في درجات الحرارة من جديد، فيما كشف موعد ارتفاع درجات الحرارة.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، انه "تستمر الاجواء كما هي خلال اليوم وحتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة حول المعدل العام".

وبين انه "في حين تشير اخر التوقعات الى ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة وتستمر خلال الاسبوع المقبل بدرجات خمسينية في بعض مدن الجنوب والفرات الاوسط مع رياح يغلب عليها السكون، اضافة لارتفاع ملحوظ في معدلات الرطوبة النسبية".

وأضاف انه "من الممكن ان يصنف هذا الارتفاع كموجة حر (تستمر لأسبوع تقريبا)، وربما هي اخر موجة خلال فصل الصيف الحالي".

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