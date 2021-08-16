الزراعة النيابية تكشف عن مؤامرة خارجية لضرب الإكتفاء الذاتي في العراق

2021/08/16 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدثت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الإثنين، عن مؤامرة خارجية لضرب الإكتفاء الذاتي من خلال استمرار ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق الوسط والجنوب.

وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البلاد وصلت خلال الفترة الحالية وما سبقها الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وخاصة الاسماك".

واضاف، ان "هذا الاكتفاء اثر كثيرا على بعض المتصيدين بالماء العكر خارجيا فقاموا ، بادواتهم الداخلية المجرمة ، ضرب هذا المنتج املا في انهائه".

وعد، ظاهرة نفوق الاسماك "استمرارا لمؤامرة خارجية لضرب الاكتفاء الذاتي الذي تحقق للكثير من المنتجات وخاصة الحيوانية منها"، داعياً الحكومة الى "تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي وتقديم مرتكبيه الى القضاء واعتبار هذه الافعال ارهابا والحكم عليهم باقصى العقوبات".

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