هذه الولاية الافغانية مازالت خارج سيطرة طالبان

2021/08/16 | 10:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بقيت "بنجشير"، ويعني اسمها "خمسة اسود"، الولاية الوحيدة في افغانستان خارج سيطرة حركة "طالبان".وبنجشير، هي واحدة من 34 ولاية في افغانستان، ويبلغ عدد سكانها حوالي 150 الف نسمة، ومعظم سكانها ، بنسبة تصل الى 98.9% ، من الطاجيك.وكانت قوات طالبان قد دخلت العاصمة الافغانية كابل يوم امس واستولت على القصر الرئاسي ، بعد ان غادر الرئيس اشرف غني البلاد ./ انتهى8

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