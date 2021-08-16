جنود امريكيون يطلقون النار في الهواء بمطار كابل

2021/08/16 | 10:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /اكد مسؤول امريكي، ان القوات الأمريكية أجبرت على اطلاق طلقات تحذيرية في الهواء في مطار كابول لمنع حشود المواطنين اليائسين من الركض باتجاه الطائرات.ونُقل عن المسؤول قوله: "الحشد خرج عن السيطرة.ولم يتم اطلاق النار الا لنزع فتيل الفوضى".وذكرت الولايات المتحدة في وقت سابق انها اجلت جميع موظفي سفارتها في كابل الى المطار./انتهى8

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