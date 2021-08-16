الكاظمي في نينوى برفقة وفد وزاري

2021/08/16 | 10:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، إلى محافظة نينوى.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل اليوم، إلى محافظة نينوى”.وأضاف البيان: “رئيس الحكومة يرافقه وفدا وزاريا ضم أعضاء مجلس الوزراء”.

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