ارتفاع ملحوظ في أسعار صرف الدولار بالعراق

2021/08/16 | 10:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مختصون اقتصاديون، الاثنين، سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبحسب المختصين، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم، (16 اب 2021)، في الأسواق المحلية على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,925

……..

السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء 147,500

بيع 148,250

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اربيل - بورصة

148,050

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البصرة -بورصة

148,100

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الموصل - بورصة

148,100

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