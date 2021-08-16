مقتل 4 فلسطينيين في مواجهة مع الأمن الإسرائيلي بالضفة الغربية

2021/08/16 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل أربعة فلسطينيين على الأقل صباح الاثنين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر رسمية وشهود صرحوا لوكالة فرانس برس.

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