2021/08/16 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع المصور الإماراتي محمد الطناجي أن يبرز الشكل الفريد لهذه البحيرة الشبيه بورقة شجرة عملاقة في أبوظبي من الجو بواسطة طائرة دون طيار "درون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أشبه بورقة شجرة عملاقة..ما حقيقة هذه الجوهرة الخفية في أبوظبي؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أشبه بورقة شجرة عملاقة..ما حقيقة هذه الجوهرة الخفية في أبوظبي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).