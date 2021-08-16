تقارير: بوغبا سينضم لريال مدريد مجانا

2021/08/16 | 10:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوغبا سيكمل الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، على أن يلتحق بريال مدريد مجانا في الصيف المقبل.

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