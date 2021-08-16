2021/08/16 | 10:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن استهداف أبراج نقل الطاقة في كركوك بعمل تخريبي جديد، مبينة أن الملاكات الهندسية والفنية شرعت للكشف على الخط المتضرر للإسراع بإنجاز الصيانات المطلوبة.

وقالت الوزارة في بيان إن “خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك – سنتر اربيل ) جهد 400 ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية تعرض مساء أمس، إلى عمل تخريبي إرهابي بتفجيره بعبوات ناسفة؛ما أدّى الى تضرر البرج رقم (369) ومَيَلان البرج المرقم (370) وحدوث تقطع في الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة”.

وأضافت أن “الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة شرعت برفقة القوات الأمنية للكشف على الخط المتضرر لغرض الإسراع بإنجاز الصيانات المطلوبة واعادتهما الى الخدمة”، موضحة ان “إصرار العناصر الارهابية باستهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية، واعادة تدمير كل ما تعمره ملاكات الوزارة المتقدمة ويتفانى فيه الجهد الحكومي، ما هو إلا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الارهاب والتخريب باستهدافه من خلال ملف الخدمات وبأولها الكهرباء”.

وتابعت أن “الإدارة العليا في وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خططها من اجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، إلّا إنها ما زالت تتعرض مفاصلها الى اعمال تخريبية هدفها استنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها”، لافتة الى ان “منفذي هذه الأعمال الارهابية والتخريبية يعمدون في الإيغال بالاعتداءات العبثية”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف جديد يطال خطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف جديد يطال خطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).