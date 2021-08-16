استهداف جديد يطال ابراج نقل الطاقة الكهربائية في هذه المناطق

2021/08/16 | 10:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الاثنين، تعرض الخط الناقل كركوك - سنتر أربيل جهد 400ك.ف في محافظة كركوك، إلى عمل تخريبي عبر استهدافه بعبوة ناسفة.

وذكرت الشركة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (16 آب 2021)، أنه "بتاريخ 2021/8/15 مساءً، حدث توقف في الخط الناقل كركوك - سنتر اربيل جهد 400ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال استهدافه بتفجير عبوات ناسفة تحديدا بين قريتي شيرناوا وجقماغة في محافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن "الاستهداف تسبب بسقوط البرج المرقم (369) وتضرر وميلان البرج المرقم (370) وحدوث تقطع في الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة".

واوضح، ان "الشركة إلى أن ملاكتها الهندسية والفنية وبالتعاون مع القوات الأمنية والجهد الهندسي، هرعت فورا إلى مكان العارض وباشرت بالعمل على إعادة تشييد الأبراج المتضررة وإعادة تسليك الخط وإعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن".

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف أبراج الطاقة مؤخرا حتى باتت شبه يومية، وهو ما فاقم أزمة نقص الطاقة في البلاد وزاد من نقمة السكان على السلطات.

وتتهم السلطات العراقي عناصر "داعش"، بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

N.A

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