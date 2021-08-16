الكاظمي يتفقّد مشروع سد الموصل

2021/08/16 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تفقد رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، سد الموصل ومبنى مشروع إدارة السد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “الكاظمي تفقّد سد الموصل ومبنى مشروع إدارة السد، واطلع على أعمال السد، والتقى العاملين فيه”.وبحسب البيان “قدّم مدير مشروع سد الموصل شرحاً مفصلاً عن السد، وأهميته، والأعمال المنجزة لإدامته، وجرت أيضاً معاينة […]

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