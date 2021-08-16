صالح يشدد على ضرورة ان تعبر الانتخابات عن إرادة العراقيين بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط

2021/08/16 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة أن تؤكد انتخابات تشرين الأول المقبل إرادة الناخب العراقي الحرة بعيدا عن الضغوط والتزوير والتلاعب.تصريحات صالح جاءت خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إذ بحث الجانبان … Readmore

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