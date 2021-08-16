بالصور .. الكاظمي يصل الى نينوى على رأس وفد وزاري يضم أعضاء مجلس الوزراء ويزور سد الموصل

2021/08/16 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأثنين ، الى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب أن” الكاظمي وصل إلى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري ضم أعضاء مجلس الوزراء … Readmore

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