الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. ما مدى فعاليتها ومن يحتاجها؟

2021/08/16 | 10:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت هيئة الغذاء والدواء الأميركية مؤخرا بمنح جرعة لقاح إضافية من فايزر أو موديرنا لذوي المناعة الضعيفة لحمايتهم بشكل أفضل من فيروس كورونا.

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