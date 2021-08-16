بيان منظمة امان حول: أوضاع النساء بعد سيطرة قوات طالبان على افغانستان! - منظمة أمان للنساء

2021/08/16 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منظمة_أمان_للنساء بيان منظمة امان حول: أوضاع النساء بعد سيطرة قوات طالبان على افغانستان!اصيب العالم بصدمة جديدة بعد دخول طالبان مرة اخرى والسيطرة على افغانستان اثر انسحاب القوات الامريكية وحلفائها وفرض حكمه على كافة المدن وبسط نفوذهم فيها.



أن استيلاء قوات حركة طالبان الارهابية الفاشية على أفغانستان مرة اخرى، هو تراجع للعالم والإنسانية لما فيه من تهديد ليس على المرأة فقط وإنما لكل القيم الإنساني ......





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