سياسيو العراق رجال سلطة ومصالح وليسوا رجال دولة - فلاح أمين الرهيمي

2021/08/16 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يجب تحديد الظاهرة العراقية منذ انقلاب الرابع عشر من تموز عام / 1958، عندما حدث الانقلاب كان الحكم بواسطة رجال دولة وليس رجال سلطة ونتيجة إفرازاته وإيجابياته وإنجازاته تحول الانقلاب إلى ثورة حيث كان الوزراء عباقرة وعلماء في اختصاصهم وعمل وزاراتهم حسب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب إلا أن ما حدث من تنافس وصراع بين قادة الانقلاب (عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف) شتت وشرذم سلطة الحكم وانتهت هذ ......





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