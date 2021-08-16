سقوط نظام أفغانستان - نادية خلوف

2021/08/16 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف تقلع المروحيات لأن الشرطة العالمية غير موجودة هيئة التحرير في صحيفة إكسبرسن السويدية ترجمة: نادية خلوف سقطت أفغانستان بسرعة في أيدي طالبان بعد الانسحاب الأمريكي.لقد تغاضى الكثيرون عن استيلاء البرابرة على الشرطة العالمية.يوم الأحد ، غزت طالبان كابول بينما فر الرئيس إلى الخارج.



وهكذا سقط النظام الأفغاني.



أهوال جديدة تنتظر السكان المدنيين في أفغانستان.كان من الواضح أن معظم ......





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