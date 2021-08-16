5 حقائق قد لا تعرفها عن حركة طالبان

2021/08/16 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برز اسم حركة طالبان بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر قائمة البحث على محرك البحث غوغل، خلال اليومين الماضيين بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها أفغانستان وإعلام الحركة دخولها للعاصمة، كابول.

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