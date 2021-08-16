إستهداف ابراج لنقل طاقة في كركوك

2021/08/16 | 10:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم وقع بين قريتي شيرناوا وجقماغة في محافظة كركوك.

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