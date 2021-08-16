2021/08/16 | 10:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يطلق عملية امنية في مناطق شمال بابل

اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الاثنين، عن انطلاق عملية امنية استباقية في مناطق شمال بابل ضمن خطة حماية زيارة عاشوراء.

وقال مدير العمليات في القيادة سجاد الاسدي ان “قيادة عمليات الفرات الاوسط بالتنسيق مع عمليات الجزيرة اطلقت عملية امنية واسعة في جميع مناطق شمال بابل لتفتيشها وتأمينها وتعزيز النقاط الماسكة ضمن قواطع المسؤولية”.

واضاف الاسدي ان “العملية تأتي ضمن خطة تأمين زيارة عاشوراء، حيث اطلقنا عمليات في الاسبوع الماضي في بادية النجف وكذلك الصحراء الغربية لكربلاء المقدسة”.

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