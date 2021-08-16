إطلاق استراتيجية لمكافحة الفساد في العراق على مدى 3 سنوات

2021/08/16 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلقت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2021- 2024)، والتي سبق ان اقرت من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (181) في 6/6/2021.وقالت الهيئة في بيان، أن “هذه الاستراتيجية تعد من متطلبات الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد التي انظم العراق إليها في العام 2007، وهي بمثابة خطوة متقدمة في […]

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