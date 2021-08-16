وزارة التربية تحذر من ’استغلال رخيص’: لا موافقات جديدة بشأن المحاضرين

2021/08/16 | 11:00 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة التربية تنفي منح موافقات جديدة للمحاضرين من محافظة البصرة او غيرها وتؤكد حسمه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٢١

نفت وزارة التربية ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود اضافات جديدة على المحاضرين في محافظة البصرة، مبينة ان من يروج لذلك يوهم المواطنين ويستغل حاجاتهم بشكل رخيص.

وتعقيباً على ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الوزارة، ان وزير التربية لم يعطي اي موافقة ومن قال لهم ذلك فقد اوهمهم لدوافع شخصية وموضوع المحاضرين تم حسمه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٢١ ، فضلا عن ذلك لاتوجد لوزير التربية صلاحية اعطاء موافقات جديدة بعد صدور قرار مجلس الوزراء .

كما دعت الوزارة الى اعتماد المواقع الرسمية في اخذ الاخبار والقرارات التي تصدرها، متمنياً للعراقيين دوام التوفيق والخلاص من كل المتصيدين بالماء العكر.

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