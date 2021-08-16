الصدر يترجل من

2021/08/16 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

حصلت بغداد اليوم، الإثنين، على مقطع فيديو يظهر ترجل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من التاكسي، لزيارة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، في منزله بمحافظة النجف الاشرف.

وقال مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، في وقت سابق اليوم، إن الصدر زار منزل المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، في منزله بالنجف الاشرف.

وأضاف المصدر، أن الزيارة يرجح أنها جاءت لحضور مجلس عزاء.

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