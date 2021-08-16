مقتل 3 جنود اتراك بانفجار شمال العراق - عاجل

2021/08/16 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

قتل ثلاثة جنود أترك، اليوم الاثنين، خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي شمالي العراق.

وقال مصادر امنية، ان "الجنود الاتراك قتلوا على ايدي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق".

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