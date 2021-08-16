2021/08/16 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش، لقد حاربنا الفساد ما استطعنا، وأنا أعرف أن كل العراقيين وأهل الموصل منهم دعمونا في الحرب ضد الفساد، لكن المعركة طويلة وهي قد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتفنا معاً.وقال خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الموصل اليوم :"شكلنا لجنة خاصة لإعمار الموصل، ووجّهنا بوضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة، لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي من الموصل :الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي من الموصل :الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).