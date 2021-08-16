التربية تنفي منح موافقات جديدة للمحاضرين في البصرة

2021/08/16 | 11:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عدم منح موافقات جديدة للمحاضرين، وأشارت إلى أنه تم حسم موضوع المحاضرين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٢١.وذكر بيان للوزارة أنها “تنفي ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود اضافات جديدة على المحاضرين في محافظة البصرة”، مبينة أن “من يروّج لذلك يوهم المواطنين ويستغل حاجاتهم بشكل رخيص”.وأضاف البيان، أن “وزير التربية لم يعط اي موافقة ومن أشاع ذلك يحاول ايهام المجتمع لدوافع شخصية”.وأكد أن “موضوع المحاضرين تم حسمه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٢١ ، فضلا عن ذلك لاتوجد لوزير التربية صلاحية اعطاء موافقات جديدة […]

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