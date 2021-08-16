بالوثيقة .. الصدر يحدد أربعة شروط لإقامة المجالس الحسينية ومرتديها

2021/08/16 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في النجف توجيهات لمقيمي المجالس الحسينية ومرتديها في ضوء الظرف الصحي المتمثل بتفشي فيروس كورونا في البلاد، وتضمنت هذه الإرشادات الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والحضور بعدد محدود تحقيقاً للتباعد.وبحسب الوثيقة الصادرة … Readmore

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