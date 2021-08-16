الكاظمي يرأس جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في نينوى.. وهذا أهم ما تحدّث به

2021/08/16 | 11:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ان محافظة نينوى الحبيبة عزيزة على قلوب كل العراقيين وهي بصمة من بصمات الحضارة والتأريخ العراقي الممتد والمتواصل والمتلاقي من سومر إلى آشور نجد إرثه في كل مدينة عراقية نزورها، وهنا في نينوى عبق التأريخ، وأصالة العراقيين، وطيبة قلوبهم، وإنسانيتهم، وبصمتهم الحضارية.وتابع الكاظمي قوله “ليس …

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