التربية تنفي منح موافقات جديدة للمحاضرين من محافظة البصرة او غيرها

2021/08/16 | 11:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود اضافات جديدة على المحاضرين في محافظة البصرة، مبينة ان من يروج لذلك يوهم المواطنين ويستغل حاجاتهم بشكل رخيص.وتعقيباً على ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الوزارة، ان “وزير التربية لم يعطي اي موافقة ومن قال لهم ذلك …

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