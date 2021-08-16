5 خطوات حتى لا تنسى شرب الماء خلال فصل الصيف

2021/08/16 | 11:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بعض الخطوات التي ستساعدك على تذكر شرب الماء بشكل أكبر..ما أبرزها؟

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